Nikão fala em 'honrar a camisa gigante' do São Paulo com dedicação e conquistas

Nikão fez história em sete anos de Athletico-PR. Mas optou em trocar de ares por sonhos ainda maiores na carreira. Aos 29 anos, o meia chega ao Morumbi para vestir a "camisa gigante" do São Paulo com um propósito: também ganhar idolatria. O quinto reforço para Rogério Ceni promete muita dedicação em campo para fazer os são-paulinos sorrirem com conquistas.

Depois de negociar com o Internacional, Nikão ficou entusiasmado com o projeto tricolor e acabou traçando nova rota em seu destino. Em seu primeiro dia de trabalho no São Paulo, o reforço não poupou elogios à nova casa, ressaltando ídolos e a grandeza do clube, tricampeão da Libertadores e do Mundo.

"É um clube muito grande. A camisa do São Paulo é gigante, tem uma história de grandes craques. Rogério (Ceni), Zetti, Cicinho, Cafu, Fabão, Danilo, Júnior, Leandro, França, Luis Fabiano... Muita gente fez história nesse clube, conquistou títulos. Estou aqui com esse objetivo, ajudar o clube a conquistar títulos importantes, porque foi com isso que o São Paulo acostumou o seu torcedor, ganhando grandes campeonatos e fazendo grandes jogos. Por isso que eu escolhi estar aqui no São Paulo", discursou, sem esconder seu entusiasmo com o acordo de três anos.

"Eu estou muito feliz, muito motivado com esse novo momento da minha vida, da carreira. Agradeço muito a Deus por estar vivendo este momento e vou procurar sempre fazer o meu melhor, buscando o bem do São Paulo", afirmou. "Vou trabalhar bastante para que as coisas possam acontecer e que todos nós possamos ser muito felizes aqui."

Nikão, apesar de conhecido no cenário nacional, fez questão de se apresentar ao são-paulino. Entre as características, frisou o espírito de luta que promete imprimir em campo para honrar a confiança da diretoria. Na campanha decepcionante do Brasileirão, a torcida criticava bastante s apatia de alguns atletas. Ele promete luta sem fim.

"O torcedor pode esperar um jogador muito aguerrido, que vai lutar a todo instante em prol da equipe para que os resultados possam vir", prometeu. "A torcida pode esperar um cara que vai se dedicar bastante, que trabalha muito, que é muito empenhado e que vai fazer de tudo para que eles possam sorrir com a conquista de títulos equivalentes à grandeza do São Paulo."