São Paulo anuncia a contratação do meia Nikão, quinto reforço para a temporada

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Nikão, que estava no Athletico-PR. Ele estava praticamente fechado com o Internacional, mas uma reviravolta no caso mudou o seu destino. O vínculo com o time do Morumbi será de quatro anos, com opção de extensão por mais um.

Nesta terça-feira, o anúncio do São Paulo foi feito com um vídeo com lances de Nikão e um texto narrado por ele. "Jogar futebol sempre foi a paixão da minha vida. O caminho não é fácil, tive que superar muitas barreiras para continuar, mas eu sempre continuei. Hoje o futebol está realizando mais um sonho de Maycon Vinícius Ferreira da Cruz, hoje o Nikão é do São Paulo. Tamos juntos, Tricolor".

A transferência foi fechada em uma reunião que envolveu o presidente do São Paulo, Julio Casares, o diretor de futebol Rui Costa e o empresário de Nikão, Paulo Pitombeira, no último final de semana.

As negociações aconteceram de uma hora para a outra. O jogador estava apalavrado com o Internacional. Porém, na madrugada de sexta-feira, o time colorado e o staff do atleta desistiram da negociação. O São Paulo sempre esteve forte na briga pelo meia de 29 anos, mas havia se afastado com o andamento das tratativas com os gaúchos.

Depois de o Internacional desistir do negócio, o São Paulo retomou o contato e, em poucas horas, acertou a contratação do atleta. "O caminho nunca foi fácil, mas ele continuou. E, hoje, o futebol realizou mais um sonho: o Nikão é do São Paulo!", escreveu o clube paulista em seu Twitter.

Nikão é o quinto reforço confirmado pelo São Paulo para a temporada 2022. Além dele, o clube tricolor anunciou o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, o meio-campista Patrick e o meia-atacante Alisson.