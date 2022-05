Nikão sente dores no tornozelo e desfalca São Paulo contra o Ayacucho na Sul-Americana

Desfalque de última hora no duelo com o Corinthians, disputado no último domingo, Nikão continua sem condições de jogo e não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo de quarta-feira, contra o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana. O jogador de 29 anos sofre com dores no tornozelo desde o último treino antes do clássico.

Em coletiva após o empate por 1 a 1 com o rival, na Neo Química Arena, Ceni explicou que pretendia usar Nikão na partida, mas um inchaço no tornozelo frustrou os planos do treinador são-paulino. O atacante, que já frequentou o departamento médico em outras ocasiões na temporada, vinha em uma crescente. Depois de marcar o gol da virada por 2 a 1 sobre o Cuiabá, no Brasileirão, deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Jorge Wilstermann.

A lista de baixas do São Paulo ainda tem Andrés Colorado e Gabriel Sara, ambos em processo de tratamento de lesão. O jovem lateral-direito Moreira, que não joga desde abril, é outro desfalque, uma vez que foi diagnosticado com covid-19 e terá de cumprir o protocolo de isolamento.

Sem esses jogadores, Ceni realizou apenas um complemento técnico com os atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians. O restante do grupo, reforçado por atletas das categorias de base, participou de um trabalho tático de 11 contra 11 antes de treinar bolas paradas e finalizações.

Já classificado na Copa Sul-Americana, na qual ocupa a liderança do Grupo D, com 13 pontos, o São Paulo enfrentar o Ayacucho no Morumbi, a partir das 19h15 desta quarta-feira. A tendência é que Rogério Ceni escale um time formado principalmente por reservas.

A provável escalação tem Thiago Couto; Igor Vinicius (Rafinha), Miranda, Luizão e Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Juan.