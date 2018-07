Nike lança vídeo de Iniesta mostrando sua origem no futsal

SÃO PAULO - Um dos jogadores mais valiosos do mundo, Andrés Iniesta, meia do Barcelona, gravou um vídeo com a Nike, sua patrocinadora, para falar de suas raízes no futsal. A experiência na quadra da escola com os colegas foi fundamental para Iniesta iniciar sua carreira vitoriosa no futebol.

O vídeo, chamado de "My Ground", mostra a quadra onde Iniesta começou a jogar, em Fuentealbilla, no sul da Espanha. "O futsal ajuda meu controle de bola em espaços menores", diz o meia. Iniesta também revela que, se tivesse mais tempo livre, gostaria de treinar com a equipe de futsal do Barcelona.

Assista ao vídeo: