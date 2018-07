Nilmar admite interesse do Brasil, mas não quer voltar

O atacante Nilmar não vive grande fase no Villarreal. Nesta temporada, ele tem convivido com alguns problemas no menisco do joelho direito, já passou por cirurgia no começo de outubro e, por isso, conseguiu atuar em apenas quatro partidas, nas quais marcou dois gols. Mesmo assim, o jogador tem despertado o interesse de clubes brasileiros. Mas garantiu o desejo de permanecer na Espanha.

"Estou gostando muito de estar aqui e gostaria de seguir neste clube. Só voltaria ao Brasil se o Villarreal não contasse mais comigo. Tenho mais dois anos de contrato e estou centrado em fazer uma grande temporada, demonstrando a qualidade que eu tenho", declarou Nilmar, em entrevista nesta quarta-feira, na Espanha.

Nas últimas semanas, São Paulo e Internacional surgiram como interessados na contratação do jogador. Até mesmo o Corinthians estaria querendo repatriá-lo, enquanto a Roma seria o principal representante europeu na briga pelo brasileiro. Mas Nilmar fez questão de garantir que nenhuma destas negociações deve ser concretizada.

Recuperado da contusão no joelho, o atacante disse que só pensa agora em voltar à melhor forma física para poder defender o Villarreal, clube onde joga desde 2009. Ele apontou que espera estar à disposição do treinador já para o confronto deste sábado, diante do Racing Santander, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Há dois dias voltei a treinar com a equipe e a verdade é que me sinto muito bem, apesar da falta da parte física. Espero jogar alguns minutos sábado, porque só assim conseguirei o ritmo o mais rápido possível. Tenho todo o segundo turno do campeonato pela frente e quero aproveitar para dar o máximo de mim e assim ajudar a equipe", afirmou Nilmar.