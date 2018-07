Nilmar diz que é orgulho e motivação estar entre artilheiros da Liga dos Campeões

VILLARREAL - O brasileiro Nilmar, atacante do Villarreal, declarou que é "um orgulho e uma motivação" estar entre os artilheiros da Liga dos Campeões.

Após o gol que levou o time à vitória no domingo diante do Sevilla, Nilmar soma nove gols e está na terceira posição da lista de artilheiros da Liga dos Campeões, atrás do português Cristiano Ronaldo (17) e do argentino Lionel Messi (15).

Apesar da satisfação por seu rendimento pessoal, Nilmar preferiu destacar o "bom" trabalho da equipe, que garantiu que tanto ele quanto seu companheiro de ataque, o italiano Giuseppe Rossi, tivessem "muitas opções para marcar".

Nilmar também se declarou "muito satisfeito" com a situação de sua equipe na Liga dos Campeões, que está na terceira posição. "É, sem dúvida, o grande objetivo da equipe (vencer o campeonato) e estamos lutando por isso", afirmou o atacante.

"Estou em um bom momento e isso faz com que eu esteja contente, já que meus gols ajudam a equipe", acrescentou Nilmar, que também enviou uma mensagem de prudência aos torcedores. "Estamos bem, mas sabemos que ainda não fizemos tudo e devemos seguir trabalhando dessa forma", afirmou.