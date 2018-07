Nilmar e Alan Patrick desfalcam o Inter; Alex é dúvida

O Internacional segue sua rotina de desfalques e o técnico Abel Braga mais uma vez terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe diante do Atlético-MG, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Duas de suas principais armas ofensivas, Nilmar e Alan Patrick, estão fora da partida por lesão. Outra, Alex, é dúvida e também pode ser ausência na 35.ª rodada.

Nilmar já havia ficado de fora do jogo com o Goiás, no último domingo, e ainda não se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Já Alan Patrick saiu justamente durante a partida e segue com um edema na coxa esquerda. Nesta terça, o Inter informou que os dois estão vetados, e não revelou a previsão de volta.

Por outro lado, Alex pode ser a novidade. Ele ainda sente dores no tornozelo direito e tem realizado trabalho físico, mas pode estar em campo no sábado. Outra boa notícia ficou por conta do zagueiro Alan Costa, que também precisou ser substituído diante do Goiás, graças a um problema no joelho direito, mas foi liberado para treinar com o grupo e deve pegar o Atlético-MG.