Nilmar e Alan Patrick treinam e podem reforçar o Inter

O Internacional pode contar com dois importantes reforços para as últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Em meio à disputada briga por uma vaga na Libertadores de 2015, o técnico Abel Braga pode ter o retorno do meia Alan Patrick e do atacante Nilmar, que se recuperaram de lesões, treinaram nesta terça-feira e lutam contra o tempo para estarem em campo diante do Palmeiras, neste sábado, no Beira-Rio.

Comandados pelo preparador físico Élio Carraveta, a dupla correu no campo. Depois, conduziram e tocaram a bola enquanto davam voltas no gramado. Ao mesmo tempo, o restante do elenco colorado fazia um trabalho técnico e tático dentro das quatro linhas.

Nilmar se recuperou de um problema na coxa direita e não atuou diante do Goiás e do Atlético-MG. Já Alan Patrick tinha um edema na coxa esquerda, foi substituído diante dos goianos e também não pegou os mineiros. Caso tenham condições de jogo, deverão entrar, respectivamente, nas vagas de Rafael Moura e Jorge Henrique na partida de sábado.