Nilmar e Juan não treinam e aumentam lista de problemas para Aguirre O técnico Diego Aguirre ganhou mais dois desfalques para escalar a equipe do Internacional que vai visitar o Figueirense, quinta-feira à noite, em Florianópolis. O atacante Nilmar e o zagueiro Juan não participaram do treino tático desta manhã e não devem entrar em campo pela oitava rodada do Brasileirão.