Nilmar é multado, mas pode jogar pelo Villarreal

A Uefa anunciou que o Villarreal foi multado em 60 mil euros e os jogadores foram punidos em 20 mil euros cada. O atacante brasileiro e o meio-campista espanhol receberam o cartão amarelo nos últimos minutos da vitória da equipe por 5 a 1 sobre o Twente, no jogo de ida das quartas de final.

Como a advertência recebida por ambos foi a terceira, Cazorla e Nilmar cumpriram suspensão automática no jogo de volta e, mesmo assim, o Villarreal avançou facilmente para as semifinais da Liga Europa. Agora, eles estão livres para o primeiro duelo com o Porto.