Nilmar marca, e Villarreal bate Sevilla na Espanha

Já o Sevilla, que não pôde contar com o brasileiro Luís Fabiano, lesionado, e deixou o meia Renato no banco de reservas, amarga a nona posição da tabela, com 20 pontos, ao ser derrotado em um dos confrontos válidos pela 14.ª rodada da competição.

Nilmar deixou a sua marca no duelo deste domingo aos 30 minutos do primeiro tempo. Depois de receber de Rossi, o brasileiro driblou o goleiro Palop e encostou para as redes para assegurar o triunfo do seu time.

Também neste domingo, o Getafe bateu o Mallorca por 3 a 0, se garantindo na oitava posição, com 20 pontos, e deixando o adversário no sexto lugar, com 21.

Em outros dois duelos disputados neste domingo pelo Espanhol, Almería e Zaragoza empataram por 1 a 1 e seguem como penúltimo e último colocados da tabela, respectivamente, enquanto o Málaga goleou o Racing Santander por 4 a 1, em casa, e ficou em 17.º lugar, com 13 pontos, um atrás justamente do rival que superou.

O domingo na Espanha ainda contará com o confronto entre Real Sociedad e Athletic Bilbao, que será o penúltimo da 14.ª rodada, programada para acabar nesta segunda-feira com o duelo La Coruña x Hercules.