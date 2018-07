Nilmar marca em vitória do Villarreal no Espanhol

Com gol do brasileiro Nilmar, o Villarreal derrotou o Mallorca por 3 a 1, neste sábado, diante de sua torcida, e se aproximou dos líderes do Campeonato Espanhol. Cazorla e Rossi, de pênalti, marcaram os outros gols dos anfitriões, pela 16.ª rodada.

A vitória deixou o Villarreal com 33 pontos, mais perto do Real Madrid, com 38, e do líder Barcelona, 40. O atual campeão poderá retomar a vantagem sobre o terceiro colocado se vencer o clássico catalão com o Espanyol ainda neste sábado, fora de casa. O Mallorca é o 10.º colocado, com 21.

Empurrado pela torcida, o Villarreal começou melhor a partida deste sábado e saiu na frente aos 11 minutos. Após cruzamento da direita, Cazorla aproveitou sobra na pequena área e mandou para as redes. Guzman empatou aos 28, com um golaço, em chute de primeira, da entrada da área, no ângulo.

Mas os donos da casa voltaram a se impor no jogo ainda no primeiro tempo. Rossi bateu pênalti no canto esquerdo e deixou o Villarreal novamente na frente. No segundo tempo, Nilmar garantiu a vitória ao marcar um belo gol, logo aos 6 minutos. Ele escapou pela direita e mandou por cobertura para o fundo das redes.

Também neste sábado, o Athletic Bilbao bateu o Levante por 2 a 1, fora de casa, e subiu para a sexta colocação, com 25 pontos. O Levante é o 16.º, com 15. O La Coruña cedeu o empate ao vice-lanterna Sporting Gijon, por 1 a 1, ao levar gol aos 43 minutos do segundo tempo. Irregular no campeonato, o La Coruña é o 13.º, com 18 pontos, enquanto seu rival soma 12.