Nilmar marca, mas Messi faz dois e Barcelona vence

Com o bom resultado, o Barcelona chegou aos 28 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. Pode, no entanto, perder o posto para o Real Madrid, que tem 26 e enfrenta o Sporting Gijón no domingo. O Villarreal, por sua vez, segue com 23 pontos, na terceira colocação.

Contando com o apoio da torcida, o Barcelona começou melhor e criou boas chances no início, até abrir o placar aos 22: David Villa recebeu passe de Iniesta, passou pela marcação e tocou na saída do goleiro. Mas apenas quatro minutos depois, Nilmar fintou Puyol e finalizou com precisão, empatando o confronto.

A partida seguia equilibrada até aos 13 do segundo tempo, quando a estrela de Messi começou a brilhar. Primeiro, ele desempatou após tabelar com Pedro e finalizar com um toque sutil. E já aos 38 minutos, ele recebeu sozinho na área e decretou a boa vitória do Barcelona.