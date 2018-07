Nilmar marca no final e Villarreal empata com o Racing O Villarreal sofreu, mas conseguiu arrancar um empate diante do Racing Santander por 2 a 2, fora de casa, neste domingo, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol que sacramentou o empate foi marcado pelo brasileiro Nilmar, nos acréscimos do segundo tempo.