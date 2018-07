Nilmar pode ser suspenso por forçar cartão amarelo

O atacante Nilmar e o meia Santi Cazorla podem ser suspensos e desfalcar o Villarreal no primeiro jogo das semifinais da Liga Europa contra o Porto por terem forçado o recebimento de cartão amarelo durante partida das quartas de final. A Uefa informou nesta terça-feira que seu comitê disciplinar realizará uma audiência sobre o caso na quarta.

O brasileiro e o espanhol receberam cartões amarelos perto do final da vitória do Villarreal por 5 a 1 sobre o Twente no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. Ambos jogadores cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no torneio no jogo de volta, vencido pelo time espanhol por 3 a 1.

A Uefa também decidirá na quarta-feira se o meio-campista Andrés Iniesta, do Barcelona, perderá o jogo de ida contra o Real Madrid, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, no dia 27 de abril, pelo mesmo motivo.

Iniesta supostamente também teria forçado a advertência no jogo de ida das quartas de final contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para ser suspenso do duelo de volta e não correr o risco de ficar fora das semifinais. O Barcelona venceu o primeiro jogo por 5 a 1 e triunfou no segundo, sem o meia espanhol, por 1 a 0.