Nilmar rescinde com clube do Catar e entra no mercado

Sonho de consumo de muitos clubes brasileiros no decorrer dos últimos anos, Nilmar está livre para voltar ao País. Nesta quinta-feira, o El Jaish, time do Catar que ele defendeu na última temporada, anunciou o rompimento do contrato com o atacante, que assim entra no mercado para ser contratado sem custo.

De acordo com o site do El Jaish, a rescisão foi amigável e interessava às duas partes. O clube, porém, ressalta que é grato a Nilmar pelos seus esforços durante a temporada em que o vestiu a camisa do time do Exército do Catar no vice-campeonato nacional e na Liga dos Campeões da Ásia, competição na qual o El Jaish foi eliminado na fase de grupos.

Nilmar está com 30 anos e não joga por clubes brasileiros desde que trocou o Corinthians, pelo qual foi campeão brasileiro em 2005, pelo Internacional. No Beira-Rio, ficou entre 2007 e 2009, faturando o Campeonato Gaúcho de 2008 e 2009 e a Copa Sul-Americana de 2008.

Em meados de 2009, por cerca de 15 milhões de euros, ele acertou com o Villarreal, fazendo duas temporadas como titular e uma como reserva. Desejado principalmente pelo São Paulo, fechou com o Al Rayyan, do Catar, onde jogou por dois anos. No futebol asiático, não conquistou nenhum título relevante.