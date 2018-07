Nilmar se junta a elenco e vê reestreia perto no Inter

O torcedor do Internacional está cada vez mais próximo de ver Nilmar novamente com a camisa da equipe em campo. Contratado há quase 20 dias, o jogador finalmente foi integrado ao elenco nesta segunda-feira e participou do treino físico ao lado de seus novos companheiros.

Nilmar até chegou a treinar com bola na semana passada, mas somente nesta segunda foi definitivamente integrado ao grupo. Ao lado dos jogadores que não foram titulares na derrota de sábado para o Cruzeiro, ele participou de uma atividade física no gramado do CT Parque Gigante.

O novo atacante do Inter, no entanto, ainda não deve reestrear contra a Chapecoense, quinta-feira, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não joga uma partida oficial desde o dia 23 de abril e por isso ainda recupera a melhor forma física e o ritmo de jogo antes de entrar em campo oficialmente.

Se Nilmar está praticamente descartado, o ataque do Inter deve ter o retorno de Wellington Paulista. O jogador foi vetado do duelo de sábado por conta de dores na coxa, mas realizou trabalhos específicos nesta segunda e mostrou que está pronto para voltar à equipe contra a Chapecoense.