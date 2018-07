Nilmar sente desconforto e desfalca Inter na estreia

O Inter vai começar o Campeonato Gaúcho sem o seu principal atacante. Nesta quinta-feira, o clube informou que Nilmar sentiu um desconforto muscular na coxa e, por isso, ficou de fora de todas as atividades da equipe durante a semana. Ele é desfalque para a estreia no Estadual, domingo, às 17h, contra o Lajeadense, fora de casa.

Com Nilmar vetado pelo departamento médico, o técnico Diego Aguirre escalou Rafael Moura para ser o único atacante do time, que atua no 4-5-1. A atividade também teve como novidade o meia Alex escalado como titular, com Valdivia entre os reservas.

Dos reforços, apenas o volante Nilton e o lateral-direito Léo estão regularizados. Ambos serão titulares. Enquanto isso, o zagueiro Réver e o atacante Vitinho esperam para ver seus nomes no Boletim Informativo Diário (BID) até a sexta-feira. Se isso acontecer, eles ficarão no banco na Arena Alviazul.