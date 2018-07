Nilmar treina, mas Abel descarta escalação no sábado

Nilmar participou do treino do Internacional nesta sexta-feira, depois de mais de duas semanas afastado por uma lesão muscular na coxa direita, mas ele não será escalado para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Brasileirão. O mais provável, aliás, é que ele sequer seja relacionado.

"O Nilmar só treinou oito minutos ontem (quinta). Não dá para levar alguém que pode sentir. Começar o jogo é impossível. No banco ainda estou vendo, mas acho muito difícil", explicou o técnico Abel Braga. Titular do ataque, Nilmar não atua desde que saiu mais cedo do jogo contra o São Paulo, dia 12 de novembro.

A situação de Jorge Henrique, por sua vez, é oposta. Ele novamente não treinou nesta sexta-feira, depois de sentir um desconforto muscular na quarta-feira, mas ainda tem chances de pegar o Palmeiras. Abel vai esperar até momentos antes da partida para definir a escalação.

Precisando vencer para garantir classificação à Libertadores, o Inter deverá entrar em campo às 19h30, contra o Palmeiras, escalado com: Alisson; Gilberto, Ernando, Alan Costa e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D''Alessandro e Valdívia (Jorge Henrique); Rafael Moura.