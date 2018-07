Nilson espera se firmar no Vasco em 2011 O jovem atacante Nilson, de apenas 19 anos, teve algumas chances no time profissional do Vasco nesta temporada, como na derrota para o Santos por 4 a 0 e no empate com o Atlético Mineiro por 1 a 1. Confiante, ele afirmou que pretende buscar ainda mais espaço em 2011.