Nilton assina com o Internacional por três temporadas

Um dia depois de se reapresentar após as férias, o Internacional anunciou, nesta sexta-feira, o seu segundo reforço para a temporada 2015. Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, o volante Nilton já passou por exames médicos em Porto Alegre e assinou um contrato válido por três temporadas. Ele será apresentado ainda nesta tarde, no CT do Parque Gigante.

O jogador já era dado como reforço certo para o Internacional nos últimos dias, mas o clube gaúcho não havia confirmado a transação à espera dos exames médicos. Até então, a diretoria colorada só acertara com o lateral-direito Léo, vindo do Flamengo.

Aos 27 anos, Nilton terá sua quarta chance em um grande clube brasileiro. O jogador começou no Corinthians, onde atuou até 2008, seguiu de lá para o Vasco e chegou em 2013 ao Cruzeiro, onde viveu a melhor fase da carreira. Pelo clube mineiro, marcou 10 gols em 97 partidas.

