Nilton celebra tempo para treinos físicos no Cruzeiro

"Começamos a semana forte, mantendo o trabalho e a seriedade, para buscar cada vez mais aperfeiçoar. Cada um está fazendo a sua parte, se dedicando na parte física, para entrarmos com força total no Campeonato Mineiro", declarou o volante Nilton.

O jogador avaliou que o Cruzeiro pode ter um outro forte aliado neste estadual: o Mineirão. Para Nilton, o time tem que fazer do estádio seu "caldeirão" e, para isso, ele pediu o apoio dos torcedores, começando neste sábado, diante do Tombense, pela quarta rodada do Mineiro.

"No Mineirão, não podemos deixar de impor a nossa força, principalmente para fazer do estádio um caldeirão. Isso vai nos fortalecer, vai nos dar mais gana para ganhar os jogos. Claro que o Tombense vai vir com toda a sua força, vai vir para tentar acabar com nossa rotina de jogos bons em casa. Espero que a gente dê continuidade às vitórias", comentou.