Nilton chega ao Internacional e quer títulos em 2015

Apresentado nesta sexta-feira como segundo reforço do Internacional para o temporada, o volante Nilton chegou ao Beira-Rio querendo repetir, em Porto Alegre, o mesmo sucesso que fez no Cruzeiro. Tanto é que, de cara, mostrou grandes planos. O jogador quer, na primeira temporada no Sul, ganhar pelo menos dois títulos.

"Espero ter uma grande passagem aqui no Inter. Quero muito honrar esta camisa. O profissionalismo do Clube e o projeto para este ano pesou muito pra minha vinda. Que a gente consiga conquistar dois ou três títulos para deixar o torcedor contente", afirmou o jogador.

De acordo com ele, desde o fim de 2012, quando trocou o Vasco pelo Cruzeiro, havia o interesse do Internacional em contratá-lo. Só agora, porém, é que a transação deu certo. Na apresentação, ele lembrou das boas lembranças do tempo em que seu primo, o volante Edinho, jogava no Beira-Rio.

"Meu primo jogou aqui e desde aquela época ele falava do Inter. Isso foi alimentando a minha vontade de jogar aqui. O taxista até achou que eu era o Edinho, mas falei que não, que ''sou mais bonito". Vou tentar animar um pouco aqui, mostrar o meu jeito. É uma família que está se formando", garantiu o volante.