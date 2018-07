Nilton lamenta jogo do Cruzeiro fora do Mineirão Por causa da Copa do Mundo, o Mineirão está cedido à Fifa. Assim, o Cruzeiro, que já encarou o São Paulo em Uberlândia, por conta da perda de um mando de campo, vai voltar ao Parque do Sabiá para receber o Flamengo, neste domingo. De acordo com o volante Nilton, o time sente a diferença ao atuar fora do seu estádio.