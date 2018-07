Nilton minimiza dores e diz que vai jogar pelo Cruzeiro O volante Nilton garante que não passou de um susto as dores na coxa que o incomodaram na derrota por 3 a 1 do Cruzeiro para o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador garantiu que o problema não vai deixá-lo de fora do duelo com o Vitória, sábado, no Mineirão.