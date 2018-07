Nilton não treina, é liberado pelo Cruzeiro e pode ir para a Itália

BELO HORIZONTE - O volante Nilton, do Cruzeiro, tem o Inter pelo seu caminho. Mas não é o time gaúcho, adversário dos mineiros neste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogador foi liberado dos treinos desta sexta-feira, só volta segunda, e o motivo da ausência é uma suposta negociação com a Inter de Milão.

De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Nilton foi dispensado dos treinos, nesta sexta, para que tratasse de "questões pessoais". O volante não enfrentou o Sport, quarta, no Mineirão, e também não treinou na quinta, na Toca da Raposa, oficialmente porque foi poupado por desgaste muscular.

Um site italiano, porém, divulgou que Nilton esteve nesta sexta-feira em Milão e realizou exames médicos. Há pelo menos um mês o nome dele é ligado à Inter, que pagaria cerca de 5 milhões de euros pela transferência, valor que seria dividido entre investidores, Cruzeiro, jogador e empresário.

TIME

O treino do Cruzeiro nesta sexta-feira foi de recuperação física, uma vez que o time jogou na quarta e, já nesta tarde, viajou para Caxias do Sul, palco do confronto de domingo contra o Inter, no Estádio Centenário.

O técnico Marcelo Oliveira não vai contar também com o volante Souza, que acabou fora da lista de relacionados. Assim os titulares serão Willian Farias e Henrique. O Cruzeiro deve jogar com: Fábio; Mayke, Leo, Bruno Rodrigo e Egídio; Willian Farias, Henrique, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Marcelo Moreno.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Inter:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais - Ceará, Egídio e Mayke;

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo e Léo;

Volantes: Eurico, Henrique, Tinga e Willian Farias;

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart;

Atacantes: Borges, Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian.