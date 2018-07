Nilton prevê 'pedreira' para líder Cruzeiro diante do Grêmio

Como o técnico Marcelo Oliveira decidiu poupar alguns jogadores por causa do desgaste físico, o volante Nilton será titular no jogo desta quinta-feira, quando o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão. Segundo ele, o time mineiro tem que estar preparado para enfrentar uma verdadeira guerra na casa gremista.

"Jogo difícil, mais uma vez. Iremos encarar uma pedreira, eles vão guerrear do começou ao fim, querem se firmar no G-4", prevê Nilton, ao comentar sobre a luta do Grêmio para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Mas, para o volante, o Cruzeiro tem totais condições de vencer na Arena Grêmio e dar mais um passo importante rumo ao título brasileiro - lidera o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado São Paulo.

"Nossa equipe irá tentar desempenhar o grande futebol que vem apresentando neste ano para que, desta maneira, possamos conquistar o título o mais rápido possível", disse Nilton, prometendo encarar o Grêmio "de igual para igual". "Sabemos que temos condições de buscar os três pontos fora de casa."