Nilton vê 0 a 0 injusto, mas exalta vantagem cruzeirense

SÃO PAULO - Artilheiro do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, com seis gols, ao lado do meia Ricardo Goulart, o volante Nilton acredita que o time mineiro merecia melhor sorte no jogo com o Corinthians, que terminou empatado por 0 a 0, no Pacaembu, na tarde do último domingo. O jogador, porém, exaltou o fato de a equipe ter conseguido ampliar a larga vantagem sobre o vice-líder Botafogo na competição nacional.

"Acho que foi um pouco injusto. No primeiro tempo tivemos várias oportunidades, até uma comigo, de cabeça, outras chances claras, e essa agora no final com o Júlio (Baptista). Mas a equipe está de parabéns e o importante é a gente estar somando pontos fora de casa e ainda mais com o tropeço do Botafogo, pois abrimos oito pontos sobre ele", ressaltou o atleta.

Nilton também ressaltou a dificuldade que foi enfrentar o Corinthians no Pacaembu, onde o time da casa lutava para encerrar um jejum de vitórias que agora dura seis jogos. "A equipe está mais uma vez de parabéns, sabíamos que ia ser difícil o jogo contra o Corinthians aqui, até pela pressão que eles estão sofrendo da torcida. Mas o nosso time soube se portar bem mais uma vez e conquistamos um importante resultado", completou.

O técnico Marcelo Oliveira, por sua vez, comemorou o fato de o Cruzeiro estar triunfando com um planejamento que apostou na mescla de jogadores experientes e outros formados pela base do próprio clube. "Nós planejamos um elenco no início do ano, com garotos da base que são bem formados, que tiveram uma Copa São Paulo muito boa, com outros jogadores, que é um monitoramento que se faz no nosso trabalho de equipes de Série B e Série A, casos do (Everton) Ribeiro, (Ricardo) Goulart, Lucca e outros jogadores de qualidade mais comprovada e mais experiência", declarou o treinador, para em seguida elogiar a postura e a categoria dos atletas.

"Depois criamos um ambiente favorável e estabelecemos nossos objetivos. Até então, está indo muito bem, o time é guerreiro, comprometido e tem qualidade quando está com a bola. E isso nos dá uma perspectiva muito boa para frente", reforçou.