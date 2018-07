Nilton volta e Henrique desfalca Cruzeiro no domingo

BELO HORIZONTE - A presença do volante Nilton deverá ser a principal novidade do Cruzeiro para o jogo deste domingo com o Flamengo, domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, sofrida no segundo duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil, e foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para mais um confronto com o time carioca.

"Quero dar os parabéns ao pessoal da fisioterapia, e aos médicos também, até porque, pela intensidade do lance, a gravidade que tinha sido (a lesão), era um prazo de duas a três semanas parado, só em tratamento. Só depois que eu ia começar a fazer algum trabalho. Agora só tenho que retribuir, entrando em campo, jogando bem e espero poder voltar com o gás total", disse Nilton, admitindo que entrará em campo neste domingo com vontade de se vingar da eliminação na Copa do Brasil.

"Fica aquele gostinho de revanche, mas já é uma página virada. Aquilo era Copa do Brasil e agora é Brasileiro e estamos em primeiro, com uma boa vantagem sobre o segundo. Por jogar em casa, temos que manter o nosso favoritismo e espero mais uma vez sair como uma vitória e demonstrar a força que o Cruzeiro tem no Mineirão mais uma vez", afirmou.

Nilton deverá assumir a vaga de Henrique no meio-de-campo do Cruzeiro. O volante foi titular nas duas últimas partidas, mas acabou não sendo incluído na lista de relacionados por Marcelo. O treinador decidiu preservar o jogador em razão do desgaste físico. O outro desfalque do time será o atacante Martinuccio, com dores no pé direito.

Além de Nilton, outro volante retorna ao Cruzeiro diante do Flamengo. Souza está recuperado das dores na panturrilha esquerda que o afastaram das últimas três partidas do time e voltou a ser relacionado. Porém, a tendência é que Lucas Silva siga como titular no meio-de-campo.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Flamengo:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton e Souza.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart.

Atacantes: Borges, Dagoberto, Lucca, Vinícius Araújo e Willian.