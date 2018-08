Nimes surpreende Olympique de Marselha e vence a 2ª consecutiva no Francês

O Nimes, recém-promovido à primeira divisão do futebol francês, vem fazendo bonito nas primeiras rodadas da competição. Neste domingo, surpreendeu o Olympique de Marselha com uma vitória por 3 a 1 em casa, no Stade de Costieres, e chegou ao segundo triunfo consecutivo no Campeonato Francês.

Uma semana após golear o Toulouse na estreia da competição, o Marselha, vice-campeão da Liga Europa na última temporada, sucumbiu diante do Nimes, que chegou ao triunfo com gols de Bouanga, Thioub e Ripart. Thauvin balançou as redes para o time de Marselha.

Com mais um resultado positivo, o Nimes, que voltou à elite do futebol francês após 25 anos, fica na segunda posição, atrás apenas do estrelado Paris Saint-Germain, por ter saldo de gols inferior. O Marselha é o nono, dentro do bolo dos times que têm três pontos.

Nos outros dois jogos deste domingo, o Saint-Étienne, mesmo com um a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 nos instantes finais contra o Strasbourg, e o Toulouse venceu o Bordeaux por 1 a 0 para chegar ao seu primeiro triunfo no torneio.

Saint-Étienne e Strasbourg somam quatro pontos, o Toulouse tem três e o Bordeaux, com nova derrota, segue sem pontuar. A terceira rodada será aberta na sexta-feira, com o confronto entre Lyon e Strasbourg no Stade de Lumieres.