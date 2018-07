Ninguém quer demonstrar medo no 'grupo da morte'

SÃO PAULO - Ninguém quis demonstrar receio no Grupo D, o chamado grupo da morte da Copa 2014, que reúne Itália, Uruguai e Inglaterra, além da Costa Rica. Cesare Prandelli, o treinador da Itália, disse que está mais apreensivo com o calor. "Não estamos preocupados. Estaria preocupado com um grupo fácil, ao menos segundo os critérios da mídia. Um grupo difícil como este nos encontrará preparados. As condições ambientais me preocupam. Nós talvez tenhamos uma ligeira vantagem porque disputamos a Copa das Confederações. Ter os 23 atletas à disposição será importante. Temos que viver um belo sentimento, o Mundial é uma jóia. O objetivo da Itália? Passar de chave. O adversário mais difícil? A Costa Rica, porque não a conhecemos".

O meia Jack Wilshere, do Arsenal e da seleção inglesa, foi um dos primeiros a se manifestar, via twitter. "É um grupo difícil, mas e daí? Se quisermos ser campeões, vamos ter que enfrentar os melhores adversários, de qualquer maneira”.

INGLESES NO RIO

Roy Hodgson, o técnico da Inglaterra, havia dito na véspera que não gostaria de jogar em Manaus. E é justamente na capital amazonense que terá, em tese, o jogo mais difícil da primeira fase, contra a Itália. "É um grupo difícil, não há dúvida a respeito disso. Nós praticamente temos dois cabeças de chave no nosso grupo, com Itália e Uruguai. Nossa grande vantagem é ficarmos baseados no Rio, o que significa que teremos apenas uma longa viagem. Estou otimista, você nunca sabe o que vai acontecer. Você não ganha jogos de futebol no papel, você tem que jogar 11 contra 11. Se estivermos preparados, teremos uma chance de vencer os três jogos".

Diego Forlán, atacante que tem jogado como meia de ligação pela seleção uruguaia, disse que o importante é a Celeste estar preparada para render ao máximo. "Os três jogos serão complicados. Vamos enfrentar grandes seleções. Mas o importante é estarmos no nosso melhor momento possível para poderemos render ao máximo". O jogador do Internacional já tem uma bola Brazuca e treina com ela para se acostumar.

O técnico da Costa Rica, Jorge Luis Pinto, em tese justamente a seleção mais fraca do grupo, pareceu o mais desassombrado. "Vamos competir de tu a tu, não vamos ter medo de nenhum rival, por maior que seja o peso futebolístico que tenham".

O treinador colombiano utilizou um ditado de seu país para concluir seu raciocínio. "Quanto mais bravo o touro, melhor é a corrida".

Pinto disse que a sua federação já está empenhada em realizar amistosos contra França e Portugal, a fim de se preparar da melhor forma possível para enfrentar potências europeias. Por fim, enviou uma mensagem aos torcedores da Costa Rica. "Não tenham medo. Temos a tranquilidade de que faremos um grande trabalho. Vamos a nos preparar da melhor maneira".