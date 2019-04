'Ninguém tem cadeira cativa', diz Tchê Tchê em apresentação oficial no São Paulo

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço do São Paulo, o volante Tchê Tchê afirmou que não chegou apenas por ter sido indicado pelo técnico Cuca, com quem foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. O jogador de 26 anos disse que também consultou o clube sobre o interesse em sua contratação.

"Sou suspeito para falar do Cuca. Mas, antes disso, tenho que agradecer ao (Alexandre) Pássaro (gerente executivo do São Paulo) e ao Raí (diretor executivo de futebol). Demorou um certo tempo, tive que ter uma conversa com o presidente do Dínamo e demonstrar que gostaria de estar aqui. Perguntei desde a primeira conversa se era o Cuca que me queria ou o clube também. Então, tem que deixar claro que não estou aqui só por causa do treinador. O clube também me quis. Estou feliz pela escolha", afirmou Danilo das Neves Pinheiro, o Tchê Tchê, nesta quarta no CT da Barra Funda.

Contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Tchê Tchê deve brigar pela posição com Liziero no meio de campo são-paulino. O jogador não esconde a preferência por atuar como segundo volante, mas não descarta jogar em outra função. No Palmeiras, ele chegou a atuar como lateral-direito.

"Não tem rival dentro do grupo. (Liziero) vai ser mais um companheiro meu. Vamos trabalhar da melhor maneira. Chego com uma vontade imensa de ajudar o clube. Ninguém tem cadeira cativa. Não importa se eu chego porque o clube fez um grande esforço", diz o ex-palmeirense. "O Cuca vai ver onde posso jogar melhor. Minha preferência é volante, ele sabe. Mas vai saber me colocar", diz Tchê Tchê.

O novo reforço são-paulino não poderá atuar neste Campeonato Paulista, pois o prazo para inscrição na competição está encerrado. Sua estreia será apenas no Brasileirão, que começará em 27 de abril, justamente com o São Paulo abrindo a competição em partida contra o Botafogo, no Morumbi. Neste domingo, o time tricolor enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, no duelo de volta das semifinais do Paulistão.