Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, é parcialmente liberado pela Justiça

O Flamengo conseguiu nesta segunda-feira autorização judicial para voltar a treinar no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande (zona oeste do Rio de Janeiro). O local foi parcialmente liberado pela Justiça, mas os alojamentos e outros setores continuam interditados.

Em 8 de fevereiro, o Ninho do Urubu foi palco de um incêndio em um alojamento, que matou dez atletas das categorias de base e deixou outros três feridos. A Prefeitura do Rio, que já havia determinado a interdição do local outras vezes, sem efeito prático, em 27 de fevereiro interditou completamente o CT, que foi finalmente lacrado. Desde então, os treinos foram transferidos para a sede da Gávea, na zona sul, que tem menos estrutura para os atletas profissionais.

A Justiça do Rio autorizou, na decisão desta segunda-feira, que sejam reabertas a sede administrativa (sem acesso ao alojamento que fica no segundo andar), os campos (para prática esportiva), a academia (para curso de educação e cultura física) e o refeitório (para uso exclusivo de funcionários e sem que a comida seja preparada no local).

“Tendo em vista que o autor comprovou ter cumprido todas as exigências do município para a obtenção de alvará de licença para estabelecimento, visando o funcionamento das áreas com atividades de baixo impacto (...), defiro o pedido subsidiário de tutela de urgência, autorizando o funcionamento exclusivo das áreas do CT, vedado o uso de quaisquer outros locais, sob pena de revogação desta decisão”, escreveu o juiz.

A autorização para uso parcial do CT aconteceu no mesmo dia em que os atletas das categorias de base, de 14 a 17 anos, se reapresentaram, pouco mais de um mês após o incêndio. Entre os jogadores que se apresentaram estão sobreviventes do incêndio.