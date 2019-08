Nino credita ao técnico Fernando Diniz seu bom desempenho na zaga do Fluminense

Um dos jogadores mais regulares do time do Fluminense na temporada, o zagueiro Nino é o titular da zaga e goza de total confiança por parte do técnico Fernando Diniz. Aliás, o jogador credita ao treinador a evolução do seu desempenho na equipe tricolor.

"Creio que evoluí muito desde que cheguei aqui. O trabalho do professor Diniz fez com que eu crescesse muito, aprimorasse muitas partes do meu jogo. Hoje eu compreendo o futebol de outra forma e estou muito feliz por isso. Além de o time estar jogando bem, eu tenho crescido e sei que vou levar os ensinamentos para o resto da minha vida", disse o zagueiro, nesta quinta-feira, em entrevista ao site do clube.

Uma das contratações para a temporada, Nino festejou a semana livre para treinamentos. "Essa semana de treinos é de uma importância tremenda. Há algum tempo a gente não tinha uma semana cheia. Para a gente jogar do jeito que gosta, precisamos estar bem treinados. Aproveitamos essa semana para deixar o time da maneira que o professor Diniz quer. Creio que trabalhamos muito bem", ressaltou.

O Fluminense soma duas vitórias seguidas - uma pela Sul-Americana (sobre o Peñarol) e outra pelo Campeonato Brasileiro (diante do Internacional), ambas no Maracanã. Neste sábado, às 21 horas, o desafio será em Belo Horizonte, diante do Atlético-MG, no estádio Independência, pela 14ª rodada. "Vamos para um jogo de extrema importância, mais uma decisão no Brasileiro, contra um adversário muito difícil, mas estamos prontos para ir lá e buscar a vitória", projetou Nino.

A tabela de classificação mostra que a missão carioca não será fácil. Enquanto o Fluminense ocupa a 16ª colocação (12 pontos) e flerta com a zona de rebaixamento, o Atlético-MG, em quarto lugar, com 24 pontos, sonha em brigar com Santos e Palmeiras pelos primeiros lugares.

O elenco tricolor vai fazer na manhã desta sexta-feira, a partir das 11 horas, o seu último treino de preparação para o duelo diante dos atleticanos.