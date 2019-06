Nino diz que forte marcação do Athletico-PR surpreendeu Fluminense

O Fluminense esteve muito abaixo do esperado neste domingo à tarde e acabou perdendo para o Athletico-PR, por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nino admitiu que a forte marcação dos rivais surpreendeu o time carioca, que sofreu o segundo revés seguido na competição.

"Eles surpreenderam a gente com a marcação no primeiro tempo e demoramos para nos organizar. No segundo tempo, arrumamos isso, mas já estávamos com um jogador a menos. Quando vimos já era tarde demais", disse o zagueiro na saída do gramado.

Nino reconheceu a superioridade adversária, mas pediu foco do grupo para o duelo contra o Cruzeiro, quarta, às 19h15, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Temos pouco tempo para trabalhar, mas nossa equipe está preparada. Agora é esquecer rápido essa derrota e focar na classificação, que é muito importante para o nosso grupo", completou o jogador.

No duelo de ida, no Maracanã, os times empataram por 1 a 1. Assim, quem vencer ficará com a classificação. Novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Na classificação do Brasileirão, o Fluminense é apenas o 16º colocado, com seis pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento.