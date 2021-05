Nino lamenta vice do Fluminense, mas valoriza empenho: 'Não faltou entrega'

Depois de arrancar o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Fluminense não foi páreo para o Flamengo, na noite deste sábado no duelo de volta da decisão e acabou derrotado pelo placar de 3 a 1, no Maracanã, ficando com o vice-campeonato do Campeonato Carioca de 2021. Gabigol, duas vezes, e João Gomes marcaram para o rubro-negro, enquanto Fred fez para o time tricolor. Logo após o fim da partida, em palavras bastante sinceras, o zagueiro Nino lamentou a derrota.

Na visão do defensor, o revés é resultado de alguns erros cometidos pela própria equipe, que, salientou, perdeu apesar do empenho de todo o elenco na busca pela taça. Ele ainda pediu compreensão à torcida.

"Não faltou entrega, não faltou luta. Erramos sim. Algumas coisas fogem do nosso controle. A gente sai muito decepcionado, queríamos o título. A gente vai fazer de tudo para honrar essa camisa. De qualquer forma, eu espero que os torcedores estejam orgulhosos com a nossa entrega", disse o defensor em entrevista na saída do gramado.

Agora, o Fluminense se prepara para o início do Brasileirão já que estreia no próximo sábado, fora de casa, contra o São Paulo, no Morumbi. Antes disso, porém, a equipe carioca entra em campo na próxima terça-feira contra o River Plate, em Buenos Aires, tentando carimbar a sua classificação às oitavas de final da Libertadores no Grupo D.