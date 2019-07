Nino se inspira em Thiago Silva para aprimorar setor defensivo do Fluminense

O desempenho 100% da defesa da seleção brasileira na Copa América - cinco jogos e nenhum gol sofrido - inspira o zagueiro Nino, do Fluminense, neste período de treinamentos até o retorno do time carioca ao Campeonato Brasileiro, dia 15, diante do Ceará, no Maracanã, pela décima rodada.

"Estou vendo grandes jogadores. O Brasil tem um time muito estruturado, não tomou nenhum gol na competição e tem uma defesa muito forte. Me espelho muito no Thiago Silva, é um jogador muito qualificado. Destaco no Brasil essa defesa muito sólida, pode fazer diferença nessa final", disse o defensor, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Contratado no fim de fevereiro, Nino destacou a parceria com Matheus Ferraz na zaga tricolor. "Desde que eu cheguei ele me acolheu, foi um dos meus primeiros amigos no clube. É um cara espetacular. Fico feliz de ele ter esse momento na carreira, mas veio a lesão logo agora. Ele tem uma cabeça muito boa e vai voltar mais forte."

O jogador destacou alguns pontos aprimorados pelo técnico Fernando Diniz no período de parada da Copa América. "A gente tem aproveitado esse tempo para melhorar. Ele (Fernando Diniz) sempre cita pontos que podem ser melhorados. Ele vê o jogo muito bem, vê coisas a serem melhoradas. Estamos fortalecendo o grupo de uma maneira geral."

Nino demonstrou confiança na equipe para fugir da proximidade da zona de rebaixamento. O time é o 16º no Brasileiro, com apenas oito pontos, mesma pontuação de Chapecoense e Cruzeiro, os primeiros times na degola. "A gente tem se preparado muito bem. Sabemos da situação incômoda, não queríamos estar passando por isso. Temos um longo campeonato pela frente e precisamos de paciência. Estamos pensando só no Ceará. Estamos trabalhando para as coisas acontecerem."

Além do Brasileiro, o Fluminense também está na disputa da Copa Sul-Americana, competição na qual está nas oitavas de final e o time carioca vai enfrentar o Peñarol. O primeiro duelo é dia 23, no Uruguai, e o jogo de volta está previsto para dia 30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.