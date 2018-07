Nixon festeja renovação e não teme concorrência no Flamengo

Após terminar 2014 em alta, com nove gols marcados em 29 partidas, o atacante Nixon teve o seu desempenho reconhecido pelo Flamengo e renovou o seu contrato com o clube por quatro anos. O jogador, que faz a pré-temporada com o resto do elenco em Atibaia, festejou a ampliação do vínculo e espera contribuir ainda mais para o sucesso do Flamengo em 2015, garantindo estar mais maduro.

"Graças a Deus, as coisas aconteceram no momento certo e estou podendo aproveitar este momento. Eu me sinto feliz só pelo fato de estar aqui no Flamengo, de ter a oportunidade de dar o melhor para clube, poder ajudar. A renovação me deixou feliz. São quatro anos de contrato para eu dar o meu melhor. Fico feliz também pelo meu amadurecimento", afirmou o jogador de 22 anos.

Apesar da alegria, Nixon terá maior concorrência por uma vaga no time do Flamengo, afinal o clube se reforçou nos últimos dias com o atacante Marcelo Cirino, que estava no Atlético-PR.

O jogador, porém, não teme a disputa e acredita que a chegada de reforços só ajuda o time. "É algo normal chegar reforço. Eles chegam para qualificar o time e o professor (Vanderlei Luxemburgo) vai optar. O trabalho será bem feito, com qualidade", analisou. O primeiro jogo do Flamengo em 2015 será no dia 18 deste mês, quando vai enfrentar o Shakhtar Donetsk em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília.