No 1º ano como titular, Denis diz que absorveu críticas e aprendeu bastante

O goleiro Denis revela que sofreu muito com as críticas na temporada - algumas exageradas, segundo ele próprio - e espera que o próximo ano renda mais frutos. Apesar disso, ele garante que foi um ano de afirmação. "Tive um aprendizado muito grande dentro e fora de campo", afirmou o goleiro.

Denis virou titular no São Paulo após a aposentadoria de Rogério Ceni e, nos momentos que falhou, sentiu o peso de ser o substituto do ídolo da torcida. Mas no segundo semestre cresceu, mesmo com a equipe ainda oscilando, e acha que isso pode servir de norte para começar o próximo ano em alta.

"Fiquei sete anos esperando uma oportunidade. Todos os jogadores têm de aprender com os erros, e aprendi muito neste ano. Procurei melhorar a cada dia para que as críticas pudessem não acontecer mais e agora no final do ano fico feliz porque trabalhei muito para isso. Acho que melhorei bastante e fico feliz de meu trabalho estar dando resultado."

Ele sabe que faltam quatro jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e descarta que a equipe já esteja pensando em 2017. Para ele, é importante mostrar desde já que o time pode melhorar no próximo ano. "Esse período é importante pra podermos planejar tudo muito bem e ano que vem corresponder à altura do clube", frisou.