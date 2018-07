Fluminense e Botafogo fazem clássico carioca em Volta Redonda Fluminense e Botafogo entram em campo neste domingo, às 16 horas, no primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro, em sua quarta rodada, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Com um empate, uma vitória e uma derrota, ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos, mas o time alvinegro aparece na frente na tabela de classificação por causa do saldo de gols.