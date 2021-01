No 1º dia de Pochettino, PSG anuncia mais um jogador diagnosticado com a covid-19

Os jogadores do Paris Saint-Germain se reapresentaram neste domingo no CT do clube, nos arredores de Paris, para retomarem os trabalhos após a folga para os festejos de final de ano. Antes da atividade em campo, todos se reuniram no auditório para conhecerem o novo técnico, o argentino Mauricio Pochettino, que já tem uma baixa no dia seguinte à sua contratação. A direção anunciou nas redes sociais que um atleta foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Conforme o protocolo das autoridades de saúde francesas para a prática do esporte profissional no país, todo o elenco do Paris Saint-Germain realizou neste domingo mesmo os testes para a covid-19. De acordo com a direção do clube, o jogador, que não teve o nome revelado, foi imediatamente isolado e passará pelo processo de reabilitação da doença.

Em setembro, pelo menos sete jogadores do clube francês foram diagnosticados com a covid-19 - entre eles, os brasileiros Neymar e Marquinhos. No mesmo mês, o atacante Kylian Mbappé também passou por testes que apontaram resultado positivo para o novo coronavírus. O goleiro costarriquenho Keylor Navas e os argentinos Leandro Paredes, Ángel di María e Mauro Icardi estiveram entre os contaminados.

Vous voulez voir cette reprise de l'entraînement au ? C'est parti, avec la première séance de Mauricio Pochettino pic.twitter.com/mravrl1c8R — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2021

No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain é o terceiro colocado, com 35 pontos após 17 rodadas - Lyon e Lille, com 36 cada, ocupam respectivamente a primeira e a segunda posições. O time parisiense entra em campo nesta quarta-feira, quando visita o Saint-Étienne.

Em recuperação de contusão no tornozelo esquerdo sofrida há três semanas na derrota para o Lyon, Neymar tinha volta prevista pelo Paris Saint-Germain para os primeiros dias de janeiro. O craque passou as festas de fim de ano no Brasil e voltou no último sábado para a França. Postou nas redes sociais uma foto do avião e depois compartilhou imagem do tratamento para as pernas em sua casa, em Paris.