No 1º jogo de Guto Ferreira, Inter pega invicto Juventude em clássico na Série B

A primeira missão do técnico Guto Ferreira no comando do Internacional não vai ser fácil. Às 19 horas deste sábado, o treinador faz sua estreia contra o invicto Juventude, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Após um início contestado, o time gaúcho precisa reconquistar a confiança da torcida.

Nas três primeiras rodadas, jogou em casa apenas uma vez, com empate por 1 a 1 diante do ABC. Nos outros dois duelos, como visitante, venceu o Londrina por 3 a 0 e perdeu por 1 a 0 para o Paysandu. A derrota culminou na demissão de Antônio Carlos Zago e na contratação de Guto Ferreira, que assume o time na parte debaixo da tabela, com quatro pontos.

"Achar a mentalidade da Série B é um desafio, mas, se o Inter conseguir, vai voltar para a A", disse o novo treinador, em sua apresentação oficial como novo comandante colorado.

Ainda se familiarizando com o elenco, Guto não deve fazer muitas mudanças, mas o time terá novidades. O lateral-direito Danilo Silva e o volante Felipe Gutierrez, que foram titulares a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, devem deixar a equipe e darem lugar respectivamente ao lateral-esquerdo Carlinhos e ao lateral-direito Junio. Com isso, Uendel acabou sendo deslocado para o meio de campo.

VAI REPETIR A FAÇANHA?

O Juventude, por sua vez, vive um bom momento e ainda não foi derrotado, com duas vitórias e um empate. Com sete pontos, precisa de uma vitória para garantir mais uma rodada dentro do G4. No encontro mais recente com o Inter, no Campeonato Gaúcho, venceu o time colorado por 1 a 0.

O técnico Gilmar Dal Pozzo vai fazer algumas alterações para o confronto deste final de semana. Ele não vai contar o lateral-esquerdo Pará, vetado por conta de um inchaço no pé direito. Com isso, Bruno Collaço ganha uma chance entre os titulares. Na direita, Tinga se recupera de uma entorse. Caso não jogue, Vinícius fica com a vaga.