No 1º jogo sem Odair, Inter encara o Santos e tenta se reerguer no Brasileiro

Em crise, instaurada com os maus resultados seguidos e que derrubou o técnico Odair Hellmann, o Internacional tem um adversário duro na tentativa de se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho encara o Santos, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em duelo da 25ª rodada.

A equipe colorada tenta se reerguer após quatro resultados ruins - dois empates e duas derrotas - e, com isso, voltar a brigar por uma vaga dentro do grupo dos quatro melhores que garantem um lugar na fase de grupos das Copa Libertadores.

Hoje, o Inter soma 38 pontos no momento e começou a ver ameaçada até a sua vaga na fase preliminar do torneio intercontinental em razão dos tropeços em sequência que contribuíram para a demissão de Odair Hellmann na última quinta-feira. O treinador estava à frente do time colorado desde novembro de 2017 e acabou não resistindo ao momento ruim vivido pela equipe, que entrou em declínio após o vice-campeonato da Copa do Brasil.

No total, Odair dirigiu o Inter em 116 jogos, com 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, o que rendeu um aproveitamento de 60,34%. Ao longo desta trajetória, que ele iniciou como técnico interino para substituir o demitido Guto Ferreira nas três rodadas finais da Série B de 2017, o comandante não conseguiu conquistar nenhum título.

Os dias seguintes à saída do treinador foram de muito diálogo no Inter. A diretoria conversou com o elenco antes do treinamento da sexta no CT Parque Gigante para tentar explicar a demissão de Odair. O treinador era muito querido pelo grupo, que, enquanto não há a definição de um novo técnico, será comandado pelo interino Ricardo Colbachini.

Em seu primeiro desafio, Colbachini tem problemas na defesa e no ataque. Emerson Santos sentiu uma lesão na virilha esquerda e deve ser baixa, assim como Rodrigo Moledo, lesionado. Bruno Fuchs, que poderia ser opção para a retaguarda, está com a seleção olímpica. Assim, a tendência é de que Klaus seja o titular ao lado de Víctor Cuesta na zaga.

No ataque, Rafael Sóbis e William Pottker estão fora por lesão e Paolo Guerrero não joga porque está com a seleção peruana. Em contrapartida, D'Alessandro está recuperado de lesão muscular e deve voltar ao time titular. É possível que Uendel, muito criticado pelas atuações ruins, perca seu lugar na lateral esquerda para Zeca. Guilherme Parede deve seguir no comando do ataque.