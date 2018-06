No 1º teste de Ceni, Fortaleza goleia o Juazeiro em jogo-treino

O primeiro teste do Fortaleza da "Era Ceni" foi positivo. Na tarde de sábado (6), no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Leão de Rogério Ceni goleou o Juazeiro, por 6 a 0. Gols de Diego Jussani e Vitor Jacaré, no primeiro tempo; Gustavo, Gérman Pacheco, Paulo Sérgio e Wesley, na etapa final.

Ceni no primeiro tempo usou o seguinte time: Marcelo Boeck; Felipe, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Anderson Uchôa, Pablo e João Henrique; Léo Natel, Vítor Jacaré e Alípio. Para o segundo tempo, o treinador leonino utilizou Matheus Inácio (Max Walef); Tinga, Murilo, Derley e Leonan; Andrei, Sérgio e Igor Henrique; Gérman Pacheco, Wesley e Gustavo (Paulo Sérgio).

Dos 20 jogadores indicados por Ceni, 12 foram contratados e nove estrearam: Diego Jussani, Leonan, João Henrique, Igor Henrique, Léo Natel, Tinga, Derkey, Gérman Pacheco e Gustavo. Na recuperação física, os outros três contratados: Alan Mineiro, Edinho e Róger Carvalho.

O jogo-treino foi realizado com portões fechados, pois o Centro de Treinamento de Maracanaú não tem arquibancadas; mas na próxima semana, no estádio Presidente Vargas, haverá um treino aberto com a presença da torcida. Na sexta-feira (12) o Fortaleza viaja para jogar um amistoso no sábado (13), no Bezerrão, em Brasília, contra o Gama (DF). A estreia no Campeonato Cearense será em 17 de janeiro, contra o Uniclinic, no Presidente Vargas.