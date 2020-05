No 2º dia da volta aos treinos do Barcelona, Umtiti sofre lesão na panturrilha

No segundo dia de treinos do Barcelona após longo período de pausa em razão da pandemia do novo coronavírus, o clube espanhol informou que o zagueiro francês Samuel Umtiti sofreu uma lesão na panturrilha direita durante a atividade deste sábado no Centro de Treinamento Joan Gamper.

Segundo o Barcelona, não há prazo estipulado para a recuperação de Umtiti, que vai fazer o tratamento da lesão separadamente. O defensor francês possui um histórico de lesões que o deixaram fora de várias partidas. Na última temporada, ele teve problemas no joelho e no pé e, nesta temporada, atuou em apenas 16 jogos.

O Barcelona e outros clubes espanhóis, como Valencia e Atlético de Madrid, já retomaram seus trabalhos visando o reinício do futebol na Espanha. Os clubes fizeram testes de covid-19 em seus jogadores antes deles voltarem aos trabalhos, que têm sido realizados de forma individual, com os atletas respeitando as regras de distanciamento social.

O treinamento individual é a segunda fase do protocolo detalhado pela LaLiga para o retorno às atividades do futebol no país projetado para evitar que os atletas sejam infectados pelo coronavírus. Após dois dias de trabalho, o elenco do Barcelona vai folgar neste domingo e volta ao treino na segunda-feira.

Suspenso há mais de dois meses em razão da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Espanhol deve ser reiniciado em junho e a expectativa é de que seja concluído até o fim de julho. O Barça lidera a tabela de classificação, com 58 pontos, dois a mais que o vice-líder e arquirrival Real Madrid.