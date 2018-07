No 2º jogo de Osorio no comando, México bate Honduras e lidera Eliminatórias Bem ao seu estilo, conhecido dos brasileiros pelo trabalho recente no São Paulo, o técnico colombiano Juan Carlos Osorio conseguiu nesta terça-feira a sua segunda vitória em dois jogos no comando da seleção do México. Fora de casa, na cidade de San Pedro Sula, os mexicanos ganharam de Honduras por 2 a 0 e lideram o Grupo A das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.