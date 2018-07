No ABC, Portuguesa vence o Mogi Mirim e encosta no G4 da Série A2 paulista

Aos poucos, a Portuguesa vai vencendo e aumentando a sua confiança em busca dos objetivos traçados para esta temporada. Neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), passou pelo Mogi Mirim por 3 a 2, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual.

O jogo foi realizado fora do estádio do Canindé, em São Paulo, que recebeu outro evento. Esta foi a segunda vitória da semana conquistada pela Portuguesa, que na última quarta-feira passou pelo Uniclinic-CE, por 2 a 1, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Ceará.

No Estadual, ela encostou na zona de classificação, com 10 pontos. Guarani e Bragantino, respectivamente, quarto e terceiro colocados, também têm 10 pontos, São Caetano possui 13 e Água Santa, 14. Antes tinha vencido o Sertãozinho, por 1 a 0, e empatado sem gols com o Água Santa, em Diadema (SP). O Mogi Mirim continua com seis pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O time dirigido pelo técnico Tuca Guimarães teve bom começo e abriu 2 a 0 rapidamente, com Luizinho aos três e Adilson aos 25 minutos. Miguel, de pênalti, diminuiu para o Mogi Mirim aos 39. No segundo tempo, o time da capital ampliou com Luizinho, aos 14, mas Elielton diminuiu aos 23, dando emoção ao jogo. Só que o placar não mudou mais.

No próximo sábado, às 19 horas, a Portuguesa vai até o Vale do Paraíba para enfrentar o Taubaté. Antes disso, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Canindé, vai receber o Boavista-RJ, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Mogi Mirim vai tentar a reabilitação contra o Bragantino, em jogo que deve ser confirmado para Limeira (SP), no sábado, às 16 horas. O seu estádio ainda não está liberado pelos órgãos de segurança.