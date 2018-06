No ABC, Santo André e Red Bull Brasil empatam e seguem sem vencer no Paulistão

Santo André e Red Bull Brasil continuam sem vencer no Campeonato Paulista. Em partida marcada por muito equilíbrio, os dois times empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), está interditado.

+ TABELA - Classificação completa do Paulistão

Com este resultado, o time andreense somou o seu primeiro ponto e divide a segunda posição do Grupo B com o São Paulo. Já o clube de Campinas (SP) está na segunda colocação do Grupo D, com dois pontos. Na estreia tinha empatado, em casa, sem gols contra a Ferroviária.

O Santo André foi melhor em campo desde o início da etapa inicial. Depois de tanto pressionar, o time finalmente abriu o placar aos 42 minutos. O atacante Hugo Cabral tocou da direita para o atacante Walterson, que dominou e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Julio Cesar.

No segundo tempo, o Red Bull Brasil voltou mais ofensivo e não demorou a conseguir o empate. Aos 13 minutos, o atacante Deivid disparou em velocidade pela direita, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. O atacante Éder Luís chegou de trás e bateu forte para estufar as redes.

Nesta quinta-feira, às 19h30, o Santo André volta a campo para enfrentar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No mesmo dia, às 21 horas, o Red Bull Brasil visita o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 x 1 RED BULL BRASIL

SANTO ANDRÉ - Neneca; Foguete, Domingos, Suéliton e Paulinho; Flávio, Dudu Vieira e Joãozinho (Guilherme); Walterson (David Ribeiro), Hugo Cabral (João Lucas) e Lincom. Técnico: Sérgio Soares.

RED BULL BRASIL - Julio Cesar; Nininho, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Breno Lopes; André Castro, Maylson (Deivid) e Matheus Oliveira (Claudinho); Éder Luis (Thomaz) e Edmilson. Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Walterson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Éder Luís, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flávio, Domingos e João Lucas (Santo André); Edmilson, Claudinho, Éder e Nininho (Red Bull Brasil).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).