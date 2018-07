No ABC, São Caetano bate o Duque de Caxias por 1 a 0

Sem nenhuma aspiração, as duas equipes fizeram um primeiro tempo frio, com poucas chances de gol criadas. Apesar de ter menos posse de bola durante boa parte da primeira etapa, foi o São Caetano quem teve as melhores chances de abrir o placar. Antes de ir para o intervalo, o Duque de Caxias conseguiu acertar a marcação, principalmente no meio de campo, e impediu as investidas do adversário.

O São Caetano voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto do primeiro e não demorou a fazer seu gol. Aos 13 minutos, Eduardo recebeu na área e bateu cruzado vencendo o goleiro Elivélton. Quando a bola ia cruzando a linha do gol, Artur deu um carrinho e empurrou para as redes, "roubando" o gol do companheiro.

Depois de sofrer o gol, os visitantes saíram mais para o jogo e forçaram o goleiro Luiz a fazer duas boas defesas. Primeiro em cobrança de falta de Mancuso, depois em finalização de Danilo Rios. Mas o placar não mudou.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, dia 27, às 17 horas, na última rodada da Série B. Enquanto o Duque de Caxias se despede contra o ASA, em São Januário, no Rio de Janeiro, o São Caetano faz a sua última partida contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Ficha técnica

São Caetano 1 x 0 Duque de Caxias

São Caetano - Luiz; Artur, Anderson Marques, Marcelo Batatais e Bruno Recife; Moradei, Romário (Augusto Recife), Kléber (Ailton) e Éverton Ribeiro; Henrique Dias (Tatu) e Eduardo. Técnico: Toninho Cecílio.

Duque de Caxias - Elivélton; Flávio Medina, Marlon, Edson e Carlão; Xaves, Mancuso, Leandro Chaves (Danilo Rios) e Julio César (Juninho); Marlon Silva (André Luis) e Somália. Técnico: Gilson Kleina.

Gol - Artur, aos 13 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Romário, Artur, Marcelo Batatais e Moradei (São Caetano); Leandro Chaves (Duque de Caxias).

Árbitro - Adriano Milczvski (PR).

Renda - Não disponível.

Público - 388 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).