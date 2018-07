No ABC, São Caetano e Bragantino duelam pelo título da Série A2 paulista

Após conquistarem o acesso à elite do futebol estadual, São Caetano e Bragantino se enfrentam neste sábado no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), às 19h30, pela grande final do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão -, que será disputada em jogo único. O campeão também garante uma vaga na Copa do Brasil em 2018.

O São Caetano, dono da melhor campanha (38 a 35 pontos), tem o direito de decidir em sua casa. Na fase anterior, o time do técnico Luiz Carlos Martins eliminou o Rio Claro. No primeiro jogo, fora de casa, empate por 2 a 2 e vitória tranquila no jogo de volta, por 3 a 0.

A classificação do Bragantino foi muito mais sofrida. Na primeira fase, os comandados do técnico Alberto Félix ficaram com a última vaga do G4; e somente na rodada final. Depois, diante do Água Santa, cada time venceu uma partida por 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Com 100% de aproveitamento, o clube de Bragança Paulista (SP) venceu por 5 a 3, garantindo o acesso e a vaga na final.

No confronto entre os dois times na primeira fase, o São Caetano levou a melhor. O jogo, válido pela 5.ª rodada, foi disputado no estádio Anacleto Campanella e, com certa facilidade, vencido pelos donos da casa por 3 a 1. Ferreira, Carlão e Ermínio marcaram para o mandante, enquanto que Adriano Paulista descontou para o Bragantino.

Além de dois times tradicionais, os finalistas já conquistaram títulos importantes, elevando ainda mais o nível da final. O time do ABC foi campeão paulista em 2004 e vice da Copa Libertadores em 2002. Antes foi vice-brasileiro em 2000, diante do Vasco, e 2001, contra o Atlético Paranaense.

O time de Bragança Paulista conquistou o título paulista em 1990, além do Campeonato Brasileiro da Série B em 1989 e do vice-brasileiro em 1991, perdendo para o São Paulo.

TIMES

Luiz Carlos Martins não poderá contar com um de seus principais jogadores. Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Rio Claro e terá que cumprir suspensão automática. O treinador não confirmou o provável time do São Caetano, mas a tendência é que Paulinho Santos fique com a vaga no meio de campo.

Do outro lado, Alberto Félix pôde celebrar que vai ter força máxima para escalar o Bragantino. Nenhum jogador está suspenso com cartão amarelo ou entregue ao departamento médico. O capitão Edson Sitta volta após cumprir suspensão automática - entra no lugar de Daniel Pereira.